Galderisi: "Difficile che il Papu trovi una big in A. Secondo me andrà all'estero"

Nel suo intervento a TMW Radio, Giuseppe Galderisi ha parlato anche della possibile destinazione del Papu Gomez a gennaio: "Per prendere uno così, chiunque deve per forza cambiare qualcosa. Chi prenderà il Papu deve avere lo spazio per lui, o diventa complicato. All'Inter dovresti cambiare modo di giocare, senza trequartista dove lo metti? Mi dispiace che sia finita così con Gasperini, le litigate esistono ma è andata così. Penso al Napoli, sennò, dove potrebbe essere Insigne o Mertens, ma questi? Non so se troverà facilmente una big, anche se lui come giocatore lo è. Per me va all'estero".

