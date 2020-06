tmwradio Galderisi: "Pioli sta facendo bene, ma la chiarezza conta tanto"

Giuseppe Galderisi, allenatore della Vis Pesaro, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della situazione di casa Milan: "Sono convinto che la chiarezza sia importante, fondamentale, e lui stava facendo discretamente bene. Scatta sennò un meccanismo in cui una partita storta o una difficoltà creano mille incertezze, ci vuole più chiarezza. Pioli sta facendo bene, cercando di ottenere una conferma e onorando il suo lavoro con impegno, dedizione, facendo sempre ottime stagioni dovunque sia stato. Non so quale sia l'idea del Milan per il futuro, ma deve dare forza a quello che ha in questo momento. Se traballa, un palo esterno o interno può accendere entusiasmi o altrimenti mettere altre difficoltà".