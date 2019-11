TMW RADIO - Galli: "Napoli senza grinta, manca lo zoccolo italiano"

© foto di Federico De Luca

Giovanni Galli su TMW Radio:

Le parole di Ancelotti sul ritiro imposto dalla società ci dicono che l'ambiente non è tanto unito?

"Bisognerebbe essere dentro lo spogliatoio per avere meglio il polso della situazione. Il ritiro è una forzatura del presidente, che richiama tutti all'ordine, anche Ancelotti. Ho la netta sensazione che questa squadra gioca sì bene ma abbia perso la convinzione di poter vincere lo Scudetto. Dalla sconfitta di Firenze con Sarri: quella stagione ha segnato i giocatori di non poter più arrivare a vincerlo. A maggior ragione dopo il 4-3 di quest'anno contro la Juventus. Manca la cazzimma, i giocatori giocano al 97-98%: manca quel pizzico di cattiveria. Con un Genk con un po' di rabbia il Napoli avrebbe vinto 5-0: la Juventus lo avrebbe fatto, anche giocando male".

Manca la cultura della vittoria nello spogliatoio?

"Manca lo zoccolo duro italiano, anche se Mertens e Koulibaly possono essere definiti come italiani acquisiti. Chi ha sempre vinto, la Juventus, si è sempre aggrappata a Bonucci, Chiellini e Buffon. Chi arriva da fuori arriva con la sua cultura sportiva e ciò non è sbagliato, ma come si vive in Italia il calcio è un'altra cosa".

Ancelotti ha le sue responsabilità?

"Ha già vissuto una stagione nello spogliatoio azzurro, queste cose le deve percepire. Non è ancora riuscito a far fare questo cambio di passo. Sotto questo punto di vista secondo me ci si può aspettare qualcosa di più. Sul livello della gestione non gli si può dire nulla, è il migliore al mondo. Questa sera contro il Salisburgo non bisogna partire pensando di aver già vinto ma ci sono tante categorie di differenza".