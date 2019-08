TMW RADIO - Galli: "Suso devastante. Le nuove difese? Meglio l'Inter"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Filippo Galli in diretta su TMW Radio durante 'Maracanà':

Giampaolo ha elogiato Suso...

"Lo vede tutti i giorni in allenamento, sa che giocatore è. Quando la squadra lo riesce a liberare tra le linee diventa devastante. Ha qualità, un piede importante. Il suo futuro? C'è anche la parte legata agli aspetti economici, quindi è difficile dire cosa accadrà. Magari potrebbe essere attirato dalla possibilità di giocare in Champions League".

Sul nuovo arrivo in difesa: Duarte

"Lo conosco poco ma credo sia funzionale al progetto tecnico. Sa far uscire bene il gioco da dietro, è adatto per una squadra che vuole fare la partita. Gli osservatori hanno lavorato bene, hanno accontentato l'allenatore nelle sue richieste".

Tra le nuove difese, quale ti piace di più? Quale sarà la più rocciosa?

"Credo quella dell'Inter, mi sembra la più compatta da perforare".