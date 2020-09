tmwradio Gallo: "Kulusevski ha fatto grandi cose, ma alla Juve non avrà la stessa continuità"

vedi letture

Fabio Gallo, a TMW Radio, ha parlato anche dell'impatto di Dejan Kulusevski alla Juventus: "Presumo che giocare alla Juve non sia semplicissimo, lui però lo conoscevo dai tempi della Primavera e si vedeva che era avanti rispetto agli altri. La stagione di Parma ha fatto vedere quello che è: il problema è che alla Juve non avrà sempre continuità, e la difficoltà più grossa sta nel farsi trovare pronto quando sarà chiamato in causa. A meno che non si dimostri talmente forte da ritagliarsi un posto da titolare fisso".

Ascolta il podcast con l'intervista completa.