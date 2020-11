tmw radio Gamberini: "Chi è il nuovo Chiellini? Dico Bastoni, ma non paragonateli"

vedi letture

L'ex difensore Alessandro Gamberini, attualmente vice-allenatore della Virtus Verona, nel corso dell'intervista di ieri a TMW Radio ha parlato anche, su precisa domanda, di chi potrebbe essere l'erede di Giorgio Chiellini tra i difensori italiani: "Quando finisce una generazione, c'è sempre il punto di domanda su chi saranno le colonne della prossima, e nonostante lo scetticismo di talenti in Italia ne vengono sempre fuori. Nelle ultime partite dell'Italia abbiamo ammirato Bastoni, difensore secondo me molto forte. L'errore però sta nel paragonarlo a qualcun altro, a dire che sarà l'erede di qualcuno che apparteneva ad un calcio totalmente diverso. Giorgio è un mio coetaneo, e a noi da piccoli ci dicevano di marcare il 9 e finita lì, mentre oggi è diverso. Vedo comunque che si sta tornando ad una difesa orientata sull'uomo, in questo senso sta cambiando qualcosa a livello di settori giovanili. Pure ai miei tempi si diceva che non c'erano più i difensori di una volta. Il calcio cambia, e anche le competenze dei ruoli: oggi il difensore inizia la manovra e gioca quasi da altro centrocampista".