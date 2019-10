© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso di Stadio Aperto, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex dirigente di Milan e Roma Umberto Gandini ha parlato a lungo della situazione difficile attraversata dal club rossonero e delle parole di Gazidis durante la conferenza stampa di presentazione di Stefano Pioli: "È un po' che sono fuori dai numeri del Milan, ma credo che siano stati dati numeri un po' fuori parametro. Il fondo Elliott sta facendo crescere entro una determinata cifra il Milan, o almeno ci sta provando. Le ultime annate sono state complesse, la situazione era chiaro fosse abbastanza da lacrime e sangue: evidentemente la ricostruzione si sta rivelando più difficile del previsto. Il Milan non è una azienda come le altre, ha il privilegio di poter lavorare con le emozioni e i sentimenti della gente. Un fondo di investimento può sentirsi un po' a disagio nel gestire una società sportiva, ma si è fatto sentire attraverso investimenti e soluzioni a breve termine che non sempre hanno funzionato. Sono certamente determinati a fare il proprio mestiere, ma risollevare il valore economico senza risultati è impossibile..."