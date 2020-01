TMW RADIO - Gandini: "Il Milan sta facendo quello che voleva fare in estate"

Umberto Gandini, storico ex dirigente di Milan e Roma, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione Stadio Aperto, parlando così della politica trasferimenti dei rossoneri: "Non ho nessuna sensazione a riguardo. Il Milan sta facendo quello che già volevano fare in estate. Ci sono delle operazioni da fare in base alle occasioni che si presentano. Se c'è la possibilità di vendere Piatek a certe cifre, perché non farlo? Il Milan ha una situazione di costi-ricavi decisamente sbilanciata".