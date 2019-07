TMW RADIO - Gandini: "Pallotta si fida di Baldini. Milan, Massara farà bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Umberto Gandini, ex dirigente di Milan e Roma, è stato intervistato da TMW Radio:

"Neymar può tornare al Barcellona? Non so se il PSG farà sconti per il brasiliano. La cosa peculiare è questa voglia di ritorni. Non c'è solo Neymar, pensiamo anche a Coutinho e Buffon. Il possibile ritorno di Neymar sarebbe una vittoria dello spogliatoio, Messi in primis. È una situazione complicata, anche perché il Barcellona ha stipendi altissimi, circa l'80% del fatturato. Se il brasiliano dovesse partire, il PSG avrebbe ancora più forza economica e sarebbe più aggressivo sul mercato.

Sarri alla Juventus? Il passaggio dal Napoli al Chelsea ha arricchito il bagaglio professionale del tecnico. Alla Juventus, inevitabilmente, la comunicazione è il fiore all'occhiello e lui si è adattato. Posso essere un po' maligno? Ancora non hanno giocato una partita, vedremo in futuro: dovrà magari imparare a controllarsi in futuro, visto che in passato è stato protagonista di alcune situazioni che non rispecchiano lo "Stile Juventus".

Massara al Milan? È un professionista serio, l'ho conosciuto a Roma. Sono contento per lui, lavorare al Milan con persone come Boban e Maldini per lui sarà una grande possibilità.

La figura di Franco Baldini e la lontananza di Pallotta? Per quanto riguarda il ruolo di Franco Baldini, interpreta alla perfezione il ruolo che gli ha dato il presidente. Pallotta si fida di lui, ha una sua conoscenza nel mondo del calcio ed il presidente si fida tantissimo di lui. Nei momenti di difficoltà Pallotta si affida sempre a lui. Pallota, nonostante la lontananza fisica, è molto presente: chiede sempre informazioni, è sempre nel vivo della Roma".

Io accostato alla Fiorentina di Commisso? Si è parlato molto di questa situazione. Ero stato contattato da Commisso quando il magnate italo-americano era vicino al Milan. Quando c'è stato il passaggio di proprietà a Firenze sono stato allertato del mio possibile coinvolgimento nella nuova società viola, ma non ci sono stati contatti con la Fiorentina. Ciò non toglie che qualcosa possa succedere in futuro: faccio i miei maggiori auguri a Commisso, Barone e Pradè, ma se ci fosse bisogno in futuro io sono a disposizione. Sarei estremamente felice di parlare di questa possibilità.

Il Milan attuale? Non si può paragonare al grande Milan degli anni passati. C'è un nuovo progetto, una nuova proprietà ed una squadra in linea con il volere del nuovo allenatore. Il paragone è ingombrante, inutile parlare di giocatori "da Milan". Forse l'ultima volta che si è potuto fare questo ragionamento è stato nel 2012".