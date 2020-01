TMW RADIO - Gandini: "Per Ibra il Milan è stata una scelta semplice"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Umberto Gandini, storico ex dirigente di Milan e Roma, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione Stadio Aperto:

Ibrahimovic al Milan?

"Per lui non è stata una scelta difficile, Zlatan ha scelto di venire a dare una mano ad un club che per lui vale tantissimo. È un giocatore possente, di grande fisicità, che ti aiuta a risolvere le gare. Ha un'ingaggio pesante per la sua età, ma ha un sacco di vantaggi. Ha portato entusiasmo, ha portato subito i 3 punti alla prima da titolare. Anche io avrei fatto questa operazione".

Il progetto rossonero?

"La dirigenza ha subito dichiarato che servono giocatori di esperienza. I giovani hanno bisogno di una guida. A volte può farlo l'allenatore, evidentemente in questo caso non è bastato ed è servito l'arrivo di un campione come Ibrahimovic".

Le cessioni del Milan alla base della cessione del club?:

"Non ho nessuna sensazione a riguardo. Il Milan sta facendo quello che già volevano fare in estate. Ci sono delle operazioni da fare in base alle occasioni che si presentano. Se c'è la possibilità di vendere Piatek a certe cifre, perché non farlo? Il Milan ha una situazione ci costi-ricavi decisamente sbilanciata".

Eriksen all'Inter?

"È un grande giocatore, ha fatto benissimo al Tottenham. Può dare all'Inter un modo di giocare diverso. Se poi arriva anche un giocatore "muscolare" in mezzo al campo, l'Inter può fare davvero cose importanti".

Ancelotti all'Everton?:

"Il club ha una proprietà ambiziosa. Qui ha l'opportunità di fare una percorso a lungo termine, l'Everton vuole diventare protagonista in Premier. È stata una scelta che mi ha sorpreso, credevo si sarebbe fermato. Sarà una bellissima sfida per lui".

La Roma?:

"È una squadra che gioca molto bene, ha dei giocatori interessanti. Smalling è stata la ciliegina sulla torta, è una squadra divertente, è in corsa per un posto in Europa".

La Fiorentina?:

"Eliminare l'Atalanta in Coppa Italia è stato davvero un bel risultato. Non è facile entrare nel calcio, Commisso ha dovuto pagare dazio. Dal punto di vista tecnico è stata peggio di quello che pensavo. L'infortunio di Ribery ha cambiato tutto. Quando ho visto la Fiorentina dominare a Milano, ero convinto che avessero trovato la quadratura del cerchio. Invece poi c'è stato l'infortunio del francese e le cose non sono andate benissimo".