TMW RADIO - Gautieri: "Giampaolo? Sarri e Gasperini insegnano"

© foto di Federico Gaetano

Carmine Gautieri su TMW Radio durante 'Stadio Aperto':

Giampaolo sta vivendo un momento difficile...

"Non può essere messo in discussione. Quando prendi uno come lui hai fatto un investimento e devi dargli il tempo necessario per far quadrare le cose. Anche Sarri a Empoli e a Napoli ha iniziato male, ma ha avuto la fiducia e ora è uno dei migliori in circolazione. Stesso discorso per Gasperini all'Atalanta. Il problema è che in Italia manca l'equilibrio: appena si perde una partita subito si mette in discussione il tecnico. La squadra non la fa solo l'allenatore, ma anche i dirigenti".

Che ne pensi di Fonseca?

"Ora viene apprezzato, ma dopo il derby ne parlavano tutti male. In passato ha fatto molto bene, si sta anche adattando in Italia a certe situazioni. Significa che vuole milgiorare: per me è un allenatore valido. La Roma ha cambiato tanto, è stata ristrutturata su tante situazioni e avrà bisogno di tempo. Secondo me farà un buon campionato, anche a livello societario c'è più equilibrio".

Sull'Atalanta:

"Bisogna elogiare Gasperini e la squadra, ma va sottolineato anche quanto sia importante la società di Percassi. Sartori, il ds, prende giocatori a poco e li rivende a tanto. Spero possa andare avanti nella sua Champions. La gara di oggi contro la Roma sarà molto bella da vedere: la Dea lascerà molto campo ai giallorossi ma quando attacca può fare male".

Montella non vince da 18 partite...

"Pesa, è normale, anche perché Firenze è una piazza importante. Quando non vinci da tante partite ti fai tante domande. Nelle ultime gare la Fiorentina avrebbe meritato di più, penso a quella contro l'Atalanta. Basta però un attimo per poter partire, Montella è un grande tecnico e ne uscirà fuori: la squadra è molto giovane e bisogna saperla anche aspettare. Questa sera sarà difficile contro la Sampdoria e rischia grosso, ma la società ha grande fiducia nell'allenatore e nel suo lavoro settimanale".