tmwradio Gentile: "Ritiro lungo? Il problema sarà far accettare a tutti la decisione della Lega"

L'ex calciatore e tecnico Claudio Gentile ha detto la sua a TMW Radio, durante Maracanà, soffermandosi anche sul protocollo che porterebbe ad un lungo ritiro delle squadre: "Io ai miei tempi ero quasi sempre in ritiro. Con le rose lunghe di ora, non credo ci siano problemi per inserire in ogni partita dei giocatori nuovi, per mantenere un ritmo alto. Ora vedremo chi è a favore e chi è contrario. Il problema sarà far accettare a tutti la decisione della Lega".

