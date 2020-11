tmw radio Ghirelli: "La A ha chiesto ristori al Governo? Serve una risposta di sistema"

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, è intervenuto a TMW Radio parlando anche dei ristori chiesti dalla Serie A in questo momento di emergenza: "Io ho reagito con il Comitato 4.0, che non è un soggetto politico ma l'aggregazione di quelle società che stanno nella faglia tra professionismo e dilettantismo, capendo che da una parte c'è una élite che dal momento in cui chiede determina una situazione talmente grande che rischia di far nascondere la diversità che c'è tra le varie aree. Dall'altra c'è chi ha preso 800 euro... Abbiamo detto che in mezzo c'è un'area composta da tantissime società che è tessuto connettivo di questo paese, e che toglie giovani ragazzi e ragazze dai pericoli della strada, dalla violenza e dalla droga. La necessità questo paese la avrà dopo, ancora più di ora. I ragazzi stanno perdendo momenti di socialità senza la scuola, e dovranno recuperarli in qualche modo, ci saranno ferite da rimarginare. Dobbiamo dare una risposta di sistema".

