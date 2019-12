© foto di Federico Gaetano

Ieri intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, l'ex giocatore e capitano dei salentini Guillermo Giacomazzi parla così del rendimento del Lecce: "Dal punto di vista delle prestazioni il Lecce ha fatto sempre ottime partite, forse solo fuori casa con l'Atalanta e in casa con il Verona i ragazzi sono andati sotto tono. Si poteva portare a casa anche qualche punticino in più con un po' di fortuna. E' una squadra ordinata, che non perde mai la testa e cerca sempre un calcio collettivo. Non è 'catenacciara' diciamo. Certe volte però devono rendersi conto di essere una neo promossa e di dover far calcoli".