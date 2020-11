tmw radio Giannichedda: "Macché annate di transizione: Pirlo deve crescere, non la Juve"

L'ex centrocampista Giuliano Giannichedda, nell'intervento di ieri a TMW Radio (qui l'integrale), ha parlato anche della figura dell'allenatore Andrea Pirlo, analizzando il pari della Juventus con la Lazio: "La Juve non prende un allenatore per fare un anno di transizione. Vuole aprire un ciclo. Se non vince, nessuno potrà dire niente, ma non si può parlare di anno di transizione, perché la squadra è forte. Deve crescere l'allenatore, non il gruppo".