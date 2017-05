TMW RADIO - Giannini: "Roma, per lo Scudetto c'è ancora una speranza"

Fonte: Lorenzo Marucci

L'ex calciatore della Roma Giuseppe Giannini, intervistato da TMW Radio, ha ricordato lo Scudetto vinto dai giallorossi nel 1983: "Ero molto giovane e volevo avere un'infarinatura dei grandi campioni. Li osservavo e mi allenavo con loro, è stato un piacere. Quella Roma era la più forte e vinse con merito. Da Pruzzo a Falcao, passando per Bruno Conti, era un gruppo eccezionale. Roma attuale? In qualche partita ha buttato via dei punti, è un peccato perché se la sarebbe potuta giocare fino alla fine per lo Scudetto. Una piccola speranza comunque c'è ancora, vediamo cosa succede nelle ultime due giornate di campionato. Intanto, abbiamo goduto per la vittoria contro la Juventus. Sousa in panchina? Circolano tanti nomi per il dopo-Spalletti, ma aspetterei prima di tutto il risultato finale di quest'annata. La Roma ha le persone giuste per scegliere il nuovo allenatore, qualora Spalletti dovesse andarsene".

Ascolta l'intervista completa nel podcast in calce.