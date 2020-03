tmwradio Giaretta: "Fare l'Europeo nell'estate 2021 sarebbe meno impattante per tutti"

vedi letture

Il direttore sportivo del CSKA Sofia, Cristiano Giaretta, ha parlato dell’emergenza Coronavirus su TMW Radio ai microfoni di “Stadio Aperto”. Queste alcune battute:

Da uomo di calcio pensi che la strada più logica sia quella di spostare i campionati e rimandare gli europei?

“Non so che danno economico comporterà lo spostamento dell’Europeo, bisogna però pensare prima di tutto a debellare il problema, poi si deciderà come muoversi soprattutto per il bene delle piccole società. Se il campionato non dovesse finire non penso che le televisioni paghino il normale compenso alle squadre e questa situazione potrebbe uccidere le piccole società. Le società che sopravvivono senza quei compensi sono veramente poche in Serie A figuriamoci nelle serie minori. Bisogna pensare anche a chi vive di sport a livello dilettantistico”.

Spostare l’Europeo al prossimo inverno potrebbe essere utile anche per fare un prova generale del mondiale in Qatar nel 2022?

"Non penso sia una buona ipotesi, farlo nell'estate 2021 sarebbe meno impattante per tutti. Non si riuscirà mai a far contenti tutti, però la priorità è trovare la soluzione adatta per portare a termine tutte le competizioni nazionali come la Serie A”.

Clicca sul podcast in calce per ascoltare l'intervista integrale di Cristiano Giaretta a TMW Radio!