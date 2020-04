tmwradio Giordano: "Allegri resta il migliore tecnico italiano, lo dicono i risultati"

L'ex attaccante e tecnico Bruno Giordano ha commentato durante Maracanà, trasmissione di TMW Radio, alcune notizie di attualità. Di seguito alcuni estratti: "Trezeguet preferisce Icardi a Milik? Si rivede in lui, che è uomo d'area di rigore. Diventi un grande giocatore se hai sia la finalizzazione che il gioco di squadra. E la Juve ha le possibilità per arrivare ad un giocatore del genere. Icardi deve avere una squadra che lo supporta, lui non sa inventarsi i gol come altri".

Cassano ha detto che Allegri è il migliore allenatore italiano. E' d'accordo?

"Sono d'accordo, per come fa giocare le squadre e per la gestione del gruppo, dei campioni. Devi avere la personalità per farlo e lui lo ha dimostrato. Lo dicono i risultati".

