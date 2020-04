tmwradio Giordano: "Belotti troppo isolato. Caputo il mio pallino, pochi in Italia come lui"

Bruno Giordano, ex calciatore e tecnico, ha parlato dei temi del momento a Maracanà, su TMW Radio, soffermandosi anche su alcuni attaccanti della nostra Serie A: "Belotti? Ha fatto pochi gol, ma in grande condizione. Il Torino però gli mette pochi palloni buoni. Se fosse stato servito a dovere avrebbe fatto il doppio dei gol. E' un trascinatore, gioca e lotta, ma è isolato. Caputo? E' il mio pallino, sa giocare a calcio. Ce ne sono pochi in Italia che sanno fare certi movimenti. Potrebbe fare qualcosa di più in termini realizzativi. Per me poteva essere una grande alternativa nell'attacco della Lazio. Sa giocare e fare gol. E' arrivato tardi in A ma negli ultimi anni sta dimostrando il suo valore".

