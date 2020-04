tmwradio Giordano: "Bernardeschi? Non una buona stagione, ma la Juve ci punti ancora"

Bruno Giordano, ex bomber e tecnico, ha parlato dei temi più caldi a Maracanà, su TMW Radio, soffermandosi anche sull''attaccanre della Juventus, Federico Bernardeschi: "Come mi spiego la sua involuzione? Ha cambiato più posizioni in poco tempo. Se sbagli una partita alla Juve, poi fai fatica a rientrare. Non è stata una buona stagione. Il Bernardeschi vero deve ancora vedersi, ma punterei ancora su di lui".

