tmw radio Giordano: "Chiesa tra i più forti, ma non deve fare la fine di Bernardeschi"

vedi letture

Intervenuto ieri su TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano si è soffermato anche su alcuni temi di Juventus. Di seguito un estratto dell'intervista: "Come inquadrare Chiesa alla Juve? Un grande acquisto, non so cosa può dare in questo schema di gioco. Di sicuro è uno dei più forti giocatori azzurri, spero possa fare una grande carriera. Serve trovargli un posto certo, altrimenti soffre sia il ragazzo che il club. Basti vedere la fine di Bernardeschi".