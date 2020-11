tmw radio Giordano: "CR7 forse vorrebbe lasciare la Juve con una Champions"

L'ex bomber e tecnico Bruno Giordano a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato così di Cristiano Ronaldo: "Con lui può succedere di tutto. Messi ha un legame forte con il Barcellona, mentre il portoghese potrebbe cambiare ancora. Poi nel 2022 ci sono i mondiali in Qatar e sappiamo qual è la proprietà del PSG. Lui forse vorrebbe lasciare la Juve con una Champions. Ma in questo momento i bianconeri non sono capaci di vincerla. Ad oggi non vedo però squadre al livello del Bayern Monaco".