Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Bruno Giordano parla così del derby di Milano:

Derby di Milano, quali gli uomini decisivi?

​​​​​​​"Si vedono sempre gli attaccanti, ma anche i portieri saranno decisivi. A me piace molto Alexis Saelemaekers, può mettere in difficoltà l'Inter dalla sua parte. Pr l'Inter occhio a Lukaku e Lautaro, e chissà, anche Brozovic".

Derby esame che può dirci come può essere la stagione del Milan?

​​​​​​​"Sono partite che ti indirizzano, in maniera positiva o negativa. Certo, non in maniera decisiva, questo è vero. Sarà una partita importante perché è un derby e sappiamo cosa possono darti certi incontri".

