Bruno Giordano, ex calciatore e tecnico, ha parlato dei temi del momento a TMW Radio, durante Maracanà di ieri: "Ognuno deve pensare non al proprio orticello ma al bene del calcio. Qui ci sono presidenti che la pensano in un modo, Assocalciatori in un altro. Si deve pensare al bene del mondo del calcio. Qui c'è da risolvere un problema generale, non si una singola categoria".

Sei per riprendere subito le attività?

"Ritornare alla normalità gradualmente? Per me anche a fasce d'età, con giorni alternati in cui poter uscire. Troveresti meno persone in giro e non creeresti caos. Dopo Pasqua si dovrebbe cominciare a riaprire qualche attività e tornare gradualmente alla normalità".