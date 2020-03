tmwradio Giordano: "Ronaldo, Dybala e Higuain devono giocare insieme"

Bruno Giordano, ex attaccante tra le altre di Lazio e Napoli, è intervenuto su TMW Radio durante Maracana per discutere delle principali tematiche del momento sul mondo del calcio.

Ti aspetti Eriksen dal primo minuto contro la Juventus?

“È chiaro che un allenatore si porta qualche dubbio fino all’ultimo minuto per mantenere alta la concentrazione a tutti i calciatori. Eriksen lo farei giocare titolare contro la Juve perché è una partita da vincere a tutti i costi. Lo scontro diretto vale tantissimo. l’Inter ha giocatori come Lautaro e Lukaku che lavorano anche per la squadra, non come Icardi. Eriksen viene dalla Premier e i ritmi alti li sa tenere. È una partita che può giocare tranquillamente. Non sto facendo una critica a Conte. Io sto dicendo come la penso io, ognuno la pensa come vuole. L’Inter può vincere e il pareggio potrebbe stargli anche stretto. Deve schierare i giocatori che fanno la differenza”.

Cosa ti aspetti da Sarri e quale tridente schiereresti?

“Sarri ha una grande scelta in attacco. Come sceglie, sceglie bene. Può giocare davvero chiunque. Io credo che tre attaccanti come Ronaldo Dybala e Higuain vadano sfruttati da subito. Sanno anche costruire il gioco per la squadra, non giocano solo in area di rigore. Con Cuadrado o Douglas Costa mancherebbe il centravanti puro”.

Un pensiero sulla situazione di Bernardeschi?

“Gli andrebbe trovato un ruolo fisso per costruirgli una carriera precisa. Adesso sinceramente non so che ruolo abbia. Quest’anno sono fatti troppi esperimenti. Io credo sia un esterno di attacco con buona corsa e un buon tiro. C’è anche molta concorrenza con Cuadrado e Douglas Costa. Se giochi una partita ogni 3 o 4 è molto difficile. È simile alla situazione di Higuain".

Cosa ne pensi delle dichiarazioni di Agnelli sull’Atalanta?

“Mi sembra strana e anomala come dichiarazione anche se non l’ho letta. Tra Juventus e Atalanta c’è sempre stato un ottimo rapporto, si sono scambiate spesso calciatori. Prima c’era solo il risultato sportivo, oggi è subentrato il business”.

Nella Lazio di oggi rivedi un po’ il Napoli di Sarri?

“Si, credo che la Lazio stia facendo anche qualcosa in più. Ha trattenuto molti giocatori importanti negli anni per arrivare a questo punto. Mi ricorda molto il Verona del 1985 anche come modo di giocare”.