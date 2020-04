TMW RADIO - Giordano sul Napoli: "Milik calciatore importante ma deve giocare con continuità"

tmwradio Giordano sul Napoli: "Milik calciatore importante ma deve giocare con continuità"

Bruno Giordano, ex calciatore e tecnico, ha parlato dei temi del momento a Maracanà, su TMW Radio. Di seguito alcuni estratti: "Il protocollo che porterebbe ad un lungo ritiro? Per il calcio di oggi è un problema, perché non sono abituati ai ritiri che facevamo noi. L'ultimo anno alla Lazio abbiamo fatto praticamente un ritiro lungo un anno. Oggi non è più così. Forse una volta c'era voglia anche di fare gruppo, cosa che forse manca attualmente. Un ritiro di 30 giorni per riprendere il campionato ci sta tutto".

Milik è in bilico al Napoli. "Mi piace molto, ha gran tiro, forza, è bravo di testa. Deve trovare continuità e fiducia. Ha superato due momenti difficili, sa giocare ovunque, da prima o seconda punta. E' un giocatore importante ma deve giocare con continuità".

