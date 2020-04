tmwradio Giordano sul Napoli: "Petagna non vale Milik. Icardi sarebbe a casa sua"

Per parlare dei temi del momento di casa Napoli è intervenuto a TMW Radio l'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano. Di seguito alcune battute: "Con chi sostituire eventualmente Milik? Arriverà Petagna, ma non vale il polacco. Icardi con gli inserimenti degli esterni sarebbe a casa sua. Se gli chiedi di sviluppare un certo stile di gioco, non lo sa fare. Ma non tutti sono capaci a giocare per la squadra. E' un attaccante che devi metterlo in condizione di fare gol, non è capace di inventarseli".

