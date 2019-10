TMW RADIO - Giuffredi: "Hysaj è sempre piaciuto a Fonseca e Petrachi"

© foto di Federico De Luca

Elseid Hysaj potrebbe essere la soluzione ai problemi difensivi della Roma. Che l'albanese piaccia non poco ai giallorossi lo conferma Mario Giuffredi, oggi ospite di TMW Radio: "Come ho già detto precedentemente, c'è un mercato importante per Hysaj, la scadenza del contratto si avvicina e trasferire il giocatore è nell'interesse di tutti. Non ho sentito nessuno della Roma dopo la fine del mercato, al momento è tutto fermo. È un calciatore che è sempre piaciuto a Fonseca e Petrachi, ma non c'erano i presupposto negli scorsi mesi per avviare una trattativa. Qualora dovesse essere di nuovo interessata a gennaio, ne riparleremo".

Dalla C alla Nazionale, quella di Giovanni Di Lorenzo è la storia più bella.

"Non ho mai avuto dubbi su quello che poteva fare Di Lorenzo, i campionati però non finiscono a metà a ottobre ma a fine maggio, lui deve continuare a fare bene e confermarsi ad alti livelli".

Conti e Biraghi, due storie diverse e in due club molto diversi. Cosa si aspetta dalla loro stagione?

"Da Andrea mi aspetto che la sfortuna finisca e che ci sia in pizzico di fortuna, poi arriverà il rilancio. Nessuno credo abbia dubbi sulle sue qualità, mi piacerebbe rivedere il giocatore ammirato all'Atalanta. Biraghi è in una squadra con un grandissimo allenatore, deve farsi trovare pronto a ogni chiamata, dare il massimo. Sta lavorando duro, non fallirà".

Veretout alla Roma è entrato subito nelle scelte di Fonseca, con cui sembra esserci anche un discreto feeling.

"È felicissimo di essere alla Roma, non poteva fare scelta migliore. Poi le scelte si discutono a fine dell'anno, ma ad oggi è molto felice, poi le somme le tireremo alla fine. Il Napoli è stata la prima società a cercarlo, poi le strategie possono anche cambiare, penso per esempio alla mancata partenza di Allan. Anche se secondo me il Napoli aveva bisogno di un giocatore come Veretout, non c'è un giocatore con queste caratteristiche lì".

A Parma hai tanti giocatori: da chi ti aspetti il salto di qualità definitivo?

"Sepe ha già dimostrato l'anno scorso di essere arrivato a ottimi livelli, mi aspetto molto da Pezzella, credo che sia uno dei giovani più importanti del panorama italiano. Deve lavorare con umiltà, fare i fatti e non le parole. Grassi? Più che una sfida mentale, la sua e quella di Conti è una sfida con la propria dignità: sono giocatori con grandissimo carattere, la dignità che hanno li porterà a lavorare talmente tanto che torneranno ai propri livelli".

Alfredo Donnarumma sta facendo grandi cose.

"Ha una mentalità da giocatore di grandissimo livello, così come una fame incredibile. Potrebbe giocare anche nella Juve. Deve stare coi piedi per terra, sognare è bello e stimolante, ma allo stesso tempo serve essere concreti e lavorare. Donnarumma dovrà parlare di sé coi gol, partita dopo partita, poi si vedrà".

Parlando del mercato di gennaio, cosa ti aspetti?

"L'ho sempre visto come un mercato di secondo piano, la storia dice che tende ad aumentare i problemi sia a livello tecnico ed economico. Per chi deve fare tanto vuol dire che ha lavorato male in estate".

Cosa manca al Napoli, che fatica a tenere il passo delle prime?

"Nella ripresa col Cagliari ha stradominato e doveva vincere, è andato tutto male e ha perso. Il momento negativo è solo nei numeri. Il Genk? Anche l'Atalanta ha fatto male con la Dinamo Zagabria, non è un disastro pareggiare fuori casa in Champions o perdere una gara in casa col Cagliari dove ti è andato tutto storto".

Davide Faraoni sta sorprendendo, ci avevi visto lungo quando l'hai preso:

"Mi fa molto piacere questa domanda, a volte si tende a parlare solo dei giocatori delle big. Sta facendo un grandissimo campionato, secondo me nel suo ruolo è uno dei più forti, lo vedo anche adatto anche per una squadra molto più importante del Verona. Alcuni infortuni hanno rallentato il suo percorso, ma ora è tornato ad alti livelli, sta facendo prestazioni strepitose".