Gotta e la corsa Champions in Premier: "Chelsea favorito. United non nel miglior momento"

Il giornalista sportivo Roberto Gotta, specializzato nel racconto del calcio inglese, è intervenuto a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto, parlando anche della corsa Champions in Premier League: "Il Leicester ha perso troppi colpi, al di là della sfida con lo United all'ultima. Il Manchester non è nel miglior momento della stagione... Alla fine il Chelsea è favorito, perché il Leicester ha davvero perso troppo, solo in un paio di partite è stato realmente brillante. Lampard poi ha un bel caratterino, non le manda a dire".

