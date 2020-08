tmwradio Graziani: “Thiago Silva lo vedrei bene nella Lazio. Non venderei Koulibaly”

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto Francesco Graziani, durante il Maracanà. Queste le parole dell'ex calciatore di Torino e Roma:

Thiago Silva in quale club italiano lo vedresti bene?

“La Lazio potrebbe proporre qualcosa di interessante, mentre l’Atalanta non credo punti su questi giocatori. Il Milan sarebbe un ritorno in una terra dove già è stato e ora si ritrova una difesa giovane e nello stesso tempo abbastanza ben rodata. La Lazio però credo sia la squadra giusta per il brasiliano.”

Lukaku ha fatto male nelle due partite contro la Juventus?

“Ci può stare che ogni tanto un giocatore possa abbassare le sue potenzialità, anzi, io non pensavo potesse essere così forte in questa Inter. Io lo vedevo inizialmente un po’ goffo ma poi si è adattato alla grande nel campionato italiano, ha trovato una forma fisica eccezionale. Quando parte in solitaria palla al piede non lo fermi. Anche se non ha segnato contro la Juventus, non credo che si possa ritenere negativa questa sua prima stagione in neroazzurro.”

Un pensiero su Osimhen.

“Io lo conosco molto poco e inoltre quando arriva un giocatore dall’estero a queste cifre bisogna considerare tanti fattori riguardo il suo ambientamento, specialmente in una squadra nuova con tanti compagni giovani. Credo che se il Napoli ha speso tutti questi soldi, vuol dire che lo stavano seguendo da diverso tempo e l’intenzione sarà sicuramente quella di far diventare il Napoli una tra le squadre più competitive d’Europa.”

Cosa pensi di un ipotetico passaggio di Milik alla Roma e di una cessione di Koulibaly e Allan?

“Milik vuole garanzie e non vuole essere l’alternativa di nessuno, anche perché altrimenti rimarrebbe a Napoli. Se la Roma prende Milik e lascia fuori Dzeko, non credo che giocheranno insieme e sarà difficile far realizzare ciò. Chiaro che se poi Milik non dovesse rendere allora come giusto che sia la Roma tornerà con il bosniaco titolare. L’operazione di Koulibaly chiaramente porterebbe diversi soldi in entrata nelle casse del Napoli, però non capisco una cosa, d’accordo la cessione di Milik, ma se vuoi puntare al futuro e acquisti Osimhen, allora che bisogno c’è di vendere Koulibaly? A mio avviso il difensore deve far parte della squadra del futuro. Il Napoli sul difensore vuole fare il suo prezzo, ma Allan invece è già fuori dal progetto da un anno, dunque è lui che dovrebbe rientrare nella lista dei partenti. Il giocatore si è deprezzato, non è più quello di tre anni fa che valeva 100 milioni. Credo che oltre i 20-22 milioni, nessun club ti offrirà di più.”

Cosa ti aspetti dal nuovo presidente della Roma?

“Senso di appartenenza e amore per il club. Da lui mi aspetto che farà numerosi affari ma per il bene della Roma e non solo per uno scopo personale e che nel tempo possa costruire una squadra più competitiva. Deve tenere i più bravi e rinnovare i loro contratti e poi fare acquisti di spessore per rendere la rosa di Fonseca più competitiva. In ambito societario a me piacerebbe se Totti tornasse, perché ha giocato e capisce di calcio. Spero che Friedkin farà sognare i tifosi.”

Cosa pensi delle contestazioni dei tifosi del Torino contro Cairo e cosa auguri alla squadra?

“Mi auguro che Giampaolo renda i giocatori validi, a differenza di come è accaduto nell’ultima stagione. Quest’anno ci sono state squadre davanti al Torino che a mio avviso per competitività tecnica non hanno nulla di più. La squadra ha perso l’identità e non riesce più a fare buoni risultati. A livello di qualità penso che il Torino abbia qualcosa di più rispetto ai vari Sassuolo, Fiorentina, Parma e Verona. Se dovessi decidere una di queste squadre da allenare sceglierei i granata perché hanno più qualità tecnica.”