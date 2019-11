TMW RADIO - Gregucci: "Inter nell'anno zero, crescerà anche in Europa"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Ospite ieri di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Angelo Gregucci ha parlato anche delle parole di Antonio Conte, che hanno scosso l'ambiente Inter dopo il ko di Dortmund: "Era un modo per tenere sul pezzo tutto l'ambiente. Conte digerisce poco o male le sconfitte. I primi passi importanti per abbassare il gap dalla Juve li ha fatti in modo deciso. Nel panorama internazionale si può fare meglio e lo farà. E' l'anno zero per l'Inter. Da qui in poi può solo migliorare. L'Atalanta? Paradossalmente, con un pizzico di fortuna, l'Atalanta ha preso un punto contro questo City. Ed è un orgoglio. Può ancora sperare. Queste partite hanno insegnato all'Atalanta come affrontare le prossime due gare. Il percorso lo vedo in progressione, può vincere le prossime partite. L'entusiasmo è rimasto intatto".