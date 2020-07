tmwradio Guerini: "La Fiorentina ne ha combinate di tutti i colori, non ha più un'anima"

L'ex club manager della Fiorentina Vincenzo Guerini, intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio', ha così commentato il momento molto difficile della squadra viola, sconfitta mercoledì sera dal Sassuolo: "Mi piange il cuore. Da tifoso critico dico che ne hanno combinate di tutti i colori. Non ha anima da diverse stagioni. Non si sa la squadra titolare, ci sono giovani che fanno qualche partita e poi pensano ai social. Ha una potenza economica formidabile, spero che ora abbia capito tante cose e le mettano in pratica. Firenze è una piazza formidabile e merita una grande squadra".

Servirebbe un tecnico più carismatico, come Spalletti?

"Bisogna prima saper costruire una squadra dalle fondamenta, per poi consegnare le chiavi a un tecnico bravo. Servono giocatori funzionali a una squadra. Un allenatore non può fare tutto, serve un direttore che sa costruire e lavora in simbiosi con il tecnico".