TMW RADIO - Guly: "Milan, spendi come l'Inter o fai come Tare"

Andrés Guglielminpietro, detto Guly, allenatore di calcio ed ex calciatore argentino, è intervenuto su TMW Radio durante 'Stadio Aperto':

Si sta parlando in Argentina della crescita di Lautaro Martinez?

"Sì se ne sta parlando tantissimo. In Argentina ha sempre avuto una grande credibilità, tutti si aspettano tanto da lui per la nuova nazionale. Quando l'ha preso l'Inter, ho subito detto che ha fatto un acquisto straordinario. Per me è sempre stato un colpo importante. La coppia con Lukaku? Sono complementari, stanno facendo bene e segnando tanto tutti e due. Conte ha lottato tanto per avere il belga sapendo di avere Lautaro, è un allenatore che ci capisce".

La differenza tra Juventus e Inter è nella lunghezza della panchina?

"Può essere, magari la Juventus ha più cambi. Ma attenzione che ci potrebbe essere qualche sorpresa lì in alto. Ho visto la Lazio e gioca molto bene: secondo me farà un grandissimo campionato. La cosa bella è che il campionato italiano sta tornando su alti livelli e sono molto contento di questo".

Parliamo di Milan. Per un ex giocatore, come Boban o Maldini, andare al Milan è un rischio troppo grande da prendersi come prima esperienza?

"Il Milan è abituato a vincere, non solo a stare lì sopra. Sono due persone molto preparate e intelligenti, le conosco bene entrambe. Hanno preso un incarico difficile in un momento molto delicato per il club a tutti i livelli. Non era semplice da prendere questa responsabilità. Mi auguro che possano girare la situazione, tengo tanto a queste due figure e so che stanno cercando di fare il meglio. Spero anche che la società capisca che deve rinforzare la squadra per risalire. L'Inter ha preso Lukaku sborsando tanti soldi, forse quanti ne ha spesi il Milan per l'intero mercato. O investi o fai un grandissimo lavoro come sta facendo Tare alla Lazio da 10 anni".

Ibra può aiutare?

"Non lo so, ha una certa età e non saprei che dire".

In molti rimpiangono il lavoro di Gattuso...

"A uno gli vogliono bene quando non c'è più, è sempre così. Ero convinto che stesse facendo un grande lavoro".

Ti aspettavi qualcosa di più da De Rossi al Boca?

"Non è semplice arrivare qui e giocare, sembra di no ma il calcio argentino è duro, cattivo e si corre tantissimo. È molto difficile giocare qua e si deve abitare. Anche io quando sono tornato qua ho fatto fatica. Poi se hai altri infortuni, lo è ancora di più".

La nazionale argentina si sta ritrovando?

"Stiamo rifacendo tutto, abbiamo anche giovani interessanti. In Italia ci sono Correa che è straordinario, ma anche De Paul e Lautaro. La nazionale deve lavorare tanto ma c'è un futuro, che non arriverà subito ma che c'è".