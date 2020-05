tmwradio I dubbi di Castellacci: "Protocollo? La FIGC avrebbe dovuto prima chiedere ai club"

vedi letture

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di TMW Radio, lo storico ex medico della Nazionale italiana e presidente dell'associazione italiana medici del calcio (LAMICA), Enrico Castellacci, ha parlato anche delle possibili difficoltà da parte di tutte le squadra nell'applicare il protocollo: "Ma questo chi deve garantirlo, se non il club? Non può farlo il medico. Io al posto della FIGC avrei sentito i club se avrebbero potuto garantire poi l'applicazione. Questa era la prima cosa da dire: per un Benevento che può farlo, e lo so, c'è qualcun altro che non può. Alcuni obietteranno, poi qualcuno i club lo trovano ma è proprio una questione di principio. Qualcuno mi chiede se minacciamo uno sciopero, ma che vuoi minacciare?".