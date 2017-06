TMW RADIO - Impallomeni: "Roma, Jovetic non mi convince. Seri è ottimo"

Stefano Impallomeni, Direttore de Il Posticipo, ha parlato ai microfoni di TMW Radio partendo dall'interessamento della Roma per Stevan Jovetic: "Mi coglie un po' di sorpresa questo nome nuovo, staremo a vedere cosa succede. Il montenegrino è un bel giocatore, anche se ha avuto tanti infortuni che gli hanno impedito di rendere al meglio nelle ultime stagioni. Non credo che possa essere un valore aggiunto e si devono valutare anche le sue condizioni fisiche. Seri? È un calciatore molto importante e lo ha dimostrato a Nizza. riesce a garantire quantità e qualità anche se deve migliorare in fase difensiva. Ha un ottimo piede e sa costruire il gioco, per questo potrebbe garantire la fluidità di manovra, che spesso manca nel centrocampo della Roma. Di Francesco pretende molto dagli intermedi e dagli esterni e per questo deve avere tante alternative. non si rischia che ci sia troppa abbondanza".

Clicca sul podcast per l'intervista completa: