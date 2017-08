TMW RADIO - Inter, arriva Karamoh: operazione da sei milioni

Ultime sull'affare Yann Karamoh, in direzione Inter: stando a quanto raccolto dal nostro Niccolò Ceccarini, il laterale del Caen è pronto a firmare con i nerazzurri dopo l'accordo trovato nella notte tra club. Si farà in prestito biennale con obbligo di riscatto, per un'operazione complessiva pari a sei milioni di euro.

