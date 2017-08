TMW RADIO - Inter, Ausilio: "Difesa? Non cambiamo tanto per cambiare..."

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Problemi per Karamoh? Io non li conosco, ora rientriamo in sede e vediamo. Io non sono stato ancora informato". Così Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, intercettato all'Hotel Melià. "In difesa - prosegue - abbiamo provato a fare determinante cose, se le cose vanno nella giusta direzione tutto ok, ma cambiare per cambiare non è nella nostra mentalità. Abbiamo giocatori bravi che stanno facendo bene, calciatori che per voi un anno fa erano scarsi, ma hanno dimostrato tutt'altro con i fatti. Manca ancora un giorno: può darsi che si resti così, può darsi che si cambi".