TMW RADIO - Inter, Borja Valero: "Abbiamo fatto poco. Dobbiamo riposare"

Borja Valero, centrocampista dell'Inter, ha parlato in zona mista dopo l'1-1 contro la Fiorentina. Ecco quanto raccolto da TMW Radio: "È stato emozionante tornare al Franchi, è bello vedere tante persone che ti vogliono bene, è una cosa che porterò sempre con me. Quando è iniziata la partita non ho pensato ad altro, ma alla fine quando ho visto tutte quelle maschere e gli striscioni mi sono davvero emozionato, è una cosa davvero bella da parte dei tifosi della Fiorentina. Ho vissuto tanti bei momenti a Firenze, ringrazierò sempre questa città. La partita? Per come si era messa, posso dire che abbiamo perso due punti, ma abbiamo fatto davvero poco. Sento spesso i miei vecchi compagni di squadra. Sono contento di rivedere Giuseppe Rossi in campo, è tornato a giocare a calcio, quello che ama. L'Inter? Adesso dobbiamo riposare bene e tornare in campo con tanta voglia di lavorare".