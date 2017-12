TMW RADIO - Inter, Vecino: "Sbagliate cose che di solito non sbagliamo"

Fonte: Dall'inviato a San Siro, Alessandro Rimi. Dichiarazioni riprese da fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Serviva più qualità sulla trequarti, fare qualche passaggio migliore". È questa l'analisi di Matias Vecino, centrocampista dell'Inter, dopo la sconfitta contro l'Udinese: "Ci siamo allungati un po’, loro sono stati bravi a ripartire bene e a concretizzare le occasioni che hanno avuto".

Servono innesti a gennaio per rinforzare la rosa?

“Io sono un giocatore, a queste cose ci devono pensare il Mister e la società”.

Come mai tutti quegli errori a inizio ripresa?

“Abbiamo sbagliato passaggi che di solito non sbagliamo. Dobbiamo correggere questi errori già da lunedì concentrandoci per la partita contro il Sassuolo. Credo che possiamo e dobbiamo fare meglio, specie per il secondo tempo. Nel primo tempo siamo stati bravi, siamo stati aggressivi e abbiamo fatto bene”.

Ora tre partite importanti, l’Inter può dare una prova di forza.

“Sì certo, non ci possiamo fermare e dobbiamo imparare dagli errori fatti e ripartire più forti. Ci sono ancora molte partite da giocare, serve ripartire positivi”.

Avete i mezzi per competere fino alla fine con Juve e Napoli?

“Non lo so, è lunga ancora. Mancano tante partite che portano tanti punti, siamo lì. Dipende da noi e dal rendimento che avremo”.