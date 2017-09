TMW RADIO - Italia, Buffon: "Spagna più consapevole e consolidata di noi"

Fonte: Dall'inviato Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intercettato in zona mista dai microfoni di TMW Radio, il portiere azzurro Gianluigi Buffon commenta la disfatta dell’Italia sul campo della Spagna: “Loro secondo me hanno una consapevolezza, un modo di giocare che ormai è consolidato da tantissimi anni, hanno una qualità eccelsa nei vari singoli e tutto questo fa sì che loro sappiano ciò che fanno, perché lo fanno, qualcosa che ti può dare solo l’esperienza, tante vittorie e tanti anni di lavoro insieme”.

Questa sconfitta può far ripensare all’atteggiamento tattico? “No, io penso che abbiamo perso perché abbiamo affrontato una squadra che si è dimostrata superiore a noi, poi per quanto riguarda le valutazioni tattiche il mister che è molto attento saprà cosa fare e capirà quello che possiamo esprimere in certe partite contro certe squadre e contro altre. Noi pensiamo e speriamo di andare ai Mondiali, cominciamo a pensare a questo. C’è un anno davanti, ci saranno stage e partite e allenamenti insieme per affinare certi meccanismi. Esistono dei valori che non sempre emergono. Stasera la Spagna ha dimostrato di essere più forte di noi”.