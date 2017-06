TMW RADIO - Italia U21, Di Biagio: "Giocato col cuore e da squadra"

Fonte: Dall'inviato Simone Lorini

Il ct dell’Italia Under 21 Luigi Di Biagio è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Germania che è valsa la qualificazione in semifinale. Ecco quanto raccolto dall’inviato di TMW Radio: “Per vincere partite di questo livello ci vuole un po’ tutto, cuore, giocare in una certa maniera, giocare da squadra. E poi ci vogliono alcune situazioni tattiche che abbiamo provato per pochissimo tempo ma che ho voluto provare in questa gara cercando di tirare fuori i loro due difensori centrali senza dare punti di riferimento. Ho provato questa soluzione, è andata bene e i ragazzi hanno fatto un’ottima gara”.

La Germania ha fatto un po’ di calcoli?

“Io penso che se all’88’ si fanno quattro passaggi all’indietro è normale visto che dall’altra parte c’era un risultato favorevole. Noi abbiamo fatto la gara per vincere, ma non ci vedo comunque niente di male, non so di cosa stiamo parlando”.

Perché la scelta di far giocare Chiesa non è stata fatta prima?

“È stato dovuto a tante situazione, bisognerebbe vedere gli allenamenti. Gli allenatori vivono di sensazioni, magari metterlo per mezz’ora può dare degli strappi alla gara. Onore a lui che si è fatto trovare pronto”.

La vittoria è una sorta di riscatto dopo la Repubblica Ceca?

“Dico di no perché quella partita si poteva vincere, anche se non abbiamo giocato benissimo. I giornalisti fanno il loro lavoro, a me hanno dato fastidio alcune inesattezze, non le critiche. Io conosco i valori di questa squadra, ieri ero sereno e lo sono anche oggi. Conosco i miei ragazzi, li ho cresciuti e mi dava fastidio sentir dire che erano dei bambini viziati. Era una cosa che non potevo tollerare, sono sette anni che sono qui e mi dispiaceva solo che non si fossero visti i loro valori”.

Oggi la Germania non ha quasi tirato in porta, come valuta la sua difesa?

“Risposta scontata, ottima gara con due giocatori che sanno quello che io voglio. Per fortuna Rugani non ha risentito del problema che ha avuto e ha giocato una grandissima partita”.