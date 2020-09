tmwradio Jacobelli: "E' tutta un'altra Juventus. Ora Dzeko, sennò Giroud o Morata"

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli, che ha parlato in merito alla partita tra Juventus e Sampdoria. Ecco le sue parole:

Che impressione ti sei fatto del primo tempo della Juventus?

“Impressione molto positiva. Davvero un’ottima squadra. Al di là della prodezza di Kulusevski che è davvero un interessante prospetto, McKennie ha confermato quanto di buono ha fatto già nella preparazione e nel test match contro il Novara”.

Che novità ci sono sulla situazione Dzeko-Milik?

“Chiaramente l’uno sblocca l’altro. Se Milik non riuscisse a liberarsi dal Napoli, ovviamente Dzeko non partirà. Quando Paratici dice che la Juventus guarda anche altri prospetti in attacco oltre che a Suarez ad esempio, fa capire che i prossimi giorni di mercato saranno decisivi. Se non si sblocca appunto questa situazione Dzeko-Milik, la Juventus passerà al piano B o al piano C, che sono rispettivamente Giroud e Morata”.

Come giudichi questa prima partita della Juventus di Pirlo?

“La squadra si vede che ha cambiato pelle. Tutt’altra Juventus quella di Pirlo, rispetto alla squadra di Sarri che vinse con molte difficoltà lo scudetto. Ramsey l’ho visto benissimo, rispetto a quello della passata stagione e fisicamente sta davvero in forma. McKennie, il primo statunitense della storia del club, si è distinto egregiamente. De Sciglio ha sempre le valigie pronte, ma poi una volta in campo fa sempre il suo. Dal primo minuto schierare Frabotta poi, è stata davvero una gran mossa. Lui è indubbiamente uno dei migliori talenti da poter lanciare in questo momento nella nostra Serie A”.

Hai visto la Juventus in campo libera e spensierata?

“Certamente essere guidati da chi è stato uno tra i migliori centrocampisti degli ultimi 20 anni fa la differenza. Oggi ho visto un gruppo compatto e sereno”.