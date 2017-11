TMW RADIO - Jacobelli: "Italia? Importante è non usare lo sciagurato 4-2-4"

© foto di Giacomo Falsini

Xavier Jacobelli, nota firma ed editorialista del Corriere dello Sport, è intervenuto durante "Garrisca al Vento", la trasmissione su TMW Radio a cura di FirenzeViola.it per commentare le vicende della Fiorentina. Questo ciò che ha detto:

Sulla Nazionale: "Mi aspetto una squadra diversa da quella che ha perso in Spagna. Spero che Ventura non ripresenti lo sciagurato modulo 4-2-4, di cui non ha gli interpreti, e passi al 3-5-2. Per il resto con la Svezia sarà dura, visto che anche senza Ibrahimovic sono riusciti ad arrivare ai playoff. Non credo ci siano interpreti migliori di quelli convocati da Ventura, il problema dell'allenatore è che a causa di un modulo sbagliato, che è stato costretto a cambiare da settembre, si è incastrato e ancora non ha trovato il bandolo della matassa di questa Nazionale".

Sull'inizio di stagione della Fiorentina di Pioli: "Ci vuole tempo. Gli alti e bassi sono fisiologici quando compi un processo di cambiamento come quello fatto dai viola quest'estate. La Fiorentina è un cantiere aperto, si riuscirà a capire qualcosa in più al termine del girone d'andata. Bisogna guardare con simpatia e fiducia a Pioli e ai giovani come Chiesa, Simeone e lo stesso Sportiello. I viola stanno cercando la propria identità. La sosta aiuterà molto in questo senso l'allenatore viola".

Su Chiesa: "E' un giocatore pronto per andare in Nazionale maggiore. Se continua così non può non andare al Mondiale. Ha un talento adamantino e sarebbe un errore non portarlo in Russia".

Sui Della Valle: "Io non credo vogliano vendere la Fiorentina, perché non c'è nessuno in grado di investire come hanno fatto loro negli ultimi anni. Non so quando torneranno al Franchi, però ciò che conta è che continuino con gli investimenti".

Sull'obiettivo Europa League: "Penso che un bilancio si potrà fare alla fine dell'anno solare. Se a gennaio prossimo la Fiorentina sarà in corsa per l'Europa League ci dovrà essere qualche acquisto nel mercato e la squadra potrà dire la sua. C'è un mix di variabili al momento che non fanno essere certi. Per ora i viola devono pensare solo a crescere".