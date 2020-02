tmwradio Jeda sulla Roma: "Ha tutte le carte in regola per andare in Champions"

L'ex calciatore Jeda ha commentato così, in diretta a TMW Radio durante Maracanà, la stagione della Roma: "Se questa Roma può andare in Champions? Credo che abbia tutte le carte in regola per farlo. manca ancora tanto alla fine. La Roma ha avuto il grosso problema degli infortuni. Manca tanto Zaniolo, ma in generale deve ritrovare continuità nei risultati. Se non li ottieni, la piazza ti preme e non riesci a giocare al 100%".

Cosa pensi del sorteggio con il Siviglia? "La Roma può giocarsela con chiunque. Non credo che il Siviglia sia lo spauracchio dell'Europa League".

