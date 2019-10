TMW RADIO - Juve, ag.Chiellini: "Tornerà in campo tra gennaio e marzo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Davide Lippi ha parlato a lungo di Juventus nel corso del suo intervento nella trasmissione 'Stadio Aperto', in onda su 'TMW Radio' dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20. "Vincerà ancora lo Scudetto? Sicuramente è la più accreditata - ha detto -, ha la rosa più forte e completa. Però devo dire che questo campionato mi sta piacendo".

Successivamente, il noto procuratore ha parlato del recupero del capitano Giorgio Chiellini: "Il suo recupero procede in maniera positiva e quel ragazzo è di una positività magnetica. E' incredibile. Lavora ogni giorno a mille all'ora, ha una positività contagiante. Ogni volta che lo sento è lui che dà fiducia a me. Sta facendo passi da gigante. Per il ritorno in campo non conosco i tempi precisi, sicuramente l'anno nuovo: fine gennaio, febbraio o marzo, ma per la parte finale di stagione ci sarà sicuramente".