tmw radio Juve, Tacchinardi: "Che sorpresa Morata! Dybala? Non è questione del contratto"

Il commento a TMW Radio di Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, dopo l'1-4 dei bianconeri in casa del Ferencvaros.

"Secondo me ci sono delle cose interessanti. Gli avversari non erano il massimo ma i bianconeri hanno giocato col piglio giusto. Morata è la nota più positivia. Oltre ai gol, sta facendo prestazioni importanti. È maturato fisicamente e mentalmente: sicuramente sta facendo la differenza adesso. E sono quindi curioso chi sceglierà Pirlo domenica contro la Lazio. Nessuno si aspettava un Morata così e non può che far piacere".

Eppure c'erano tanti scettici sul ritorno di Morata...

"Ero uno di quelli. Aveva tutto ma gli rimproveravo che gli mancasse un po' di fame. Ma il Morata 2.0 è un giocatore trasformato. Pirlo l'ha voluto, lo conosce e gli ha dato tanta fiducia. Mi auguro che continui così, sta mettando in campo tanta personalità, complimenti a lui".

Con che modulo giocherà la Juventus?

"Penso che sia ancora presto, gli esperimenti sono ancora in fase iniziale. Vedremo quando starà bene Dybala, magari vorrà farlo giocare insieme a Ronaldo e Morata. La sensazione è che non sarà così, perché il centrocampo non sembrerebbe essere in grado di reggere il tridente. Non sappiamo come sarà la vera Juventus di Pirlo. Che è stata fortunata, in Champions ha affrontato squadre abbordabili. Già domenica con la Lazio sarà un'altra cosa. sarà un bell'esame contro una squadra tostissima e difficilissima da battere".

Possono bastare due gol così semplici per cambiare il momento negativo di Dybala?

"Sono sempre due gol che fanno morale, e lui ne ha bisogno. Manca ancora in condizione, è al 50%, non penso sia un discorso di contratto o fiducia. L'ho visto anche nella corsa, non è leggero e frizzante. Deve crescere in fretta perché gli altri corrono e la Juventus ha bisogno del miglior Dybala".