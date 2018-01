TMW RADIO - Koulibaly: "Abbiamo vinto e giocato bene, cosa serve di più?"

Fonte: Dal nostro inviato, Marco Frattino

"A questa squadra serve più cinismo? Abbiamo vinto questa partita, cosa si vuole di più?". Così Kalidou Koulibaly ha risposto in mixed zone alla domanda su un Napoli troppo poco cinico quest'oggi al San Paolo nella gara vinta 2-0 contro l'Hellas Verona. "Abbiamo giocato bene e - prosegue -

costruito tante occasioni, non possiamo vincere sempre 5-0. Il Napoli ha disputato una buona partita, non abbiamo rischiato praticamente nulla".

La difesa è il punto di forza di questa squadra?

"Stiamo facendo tutti bene, non solo la difesa. Dobbiamo andare avanti su questa strada".

Sei il difensore con più gol in Serie A.

"Ditelo al mister che mi fa allenare molto su questo aspetto e dice sempre che devo segnare ancora di più. Per me però la cosa più importante è non subire reti, poi se posso aiutare gli attaccanti meglio".

Quanto vale Koulibaly?

"Non so quale sia il mio valore di mercato. Io in questo momento penso solo a vincere col Napoli e a crescere ancora".