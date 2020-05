TMW RADIO - L'ex arbitro Gavillucci: "Non riesco più a guardare la A, in Inghilterra altri ritmi"

tmwradio L'ex arbitro Gavillucci: "Non riesco più a guardare la A, in Inghilterra altri ritmi"

Claudio Gavillucci, ex arbitro, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, del suo ultimo libro "L'uomo nero. Le verità di un arbitro scomodo". Di seguito un estratto dell'intervista: "Io ci sono riuscito a tornare ad arbitrare in National League Conference, ma non è usuale. Sono il primo italiano professionista ad arbitrare in un'altra nazione come l'Inghilterra. Se mi manca la Serie A? Non riesco più a guardare la A. Avrò visto giusto poche partite. In Inghilterra ci sono altri ritmi, un'altra atmosfera. Il calcio italiano non mi manca proprio. Mi manca però arbitrare in Serie A".