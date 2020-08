tmwradio L'ex collaboratore di De Zerbi: "Consigli negli ultimi due anni ha regalato tanti record"

Francesco Farioli, ex preparatore dei portieri con De Zerbi a Sassuolo e Benevento e in procinto di iniziare la sua nuova esperienza da assistente dell'Alanyaspor in Turchia, è intervenuto a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto. Di seguito un estratto dell'intervista.

Consigli è stato il portiere in Europa col maggior numero di filtranti riusciti. Sorpreso?

"Andrea negli ultimi due anni ha regalato più di un record: quello precedente ha parato più rigori di tutti in Serie A, bravo a non dimenticarsi l'altro lato della medaglia. Se parliamo della specificità di Andrea, abbiamo portato un'idea e cercato di trasferirla nel miglior modo, trovando disponibilità dall'altra parte. Pegolo, Turati e Russo anche hanno garantito standard molto alti. Il futuro è adesso: già nel post-lockdown abbiamo visto e conosciuto un calcio diverso dal pre-Covid, il flusso transitato durante la sosta è stato decisivo: tante persone hanno potuto accedere alle conoscenze con facilità grazie a varie iniziative che sono proliferate. C'è chi dice che gli stadi vuoti hanno favorito alcuni tentativi e ricerche, chi ha saputo creare qualcosa di diverso può generare un futuro ben più presente di quanto ancora non si comprenda. Il calcio del Sassuolo e di De Zerbi non è ancora sbarcato, non è totalmente capito e apprezzato. Quando avverrà, e sarà respirato in ogni molecola, allora sarà valorizzato per quello che è: quel modo di fare calcio è totalmente un altro sport rispetto a quanto abbiamo conosciuto per tanti anni. Credo sia questione di tempi e mi piace che buona parte della stampa usi delle parole che hanno un suono differente, un gergo molto più tecnico e tattico che dà valore alle cose che si vedono e vengono fatte in campo. Altrimenti il rischio è di rimanere sempre indietro: se penso alla differenza tra calcio italiano e tedesco, che fa scuola per capacità di innovarsi e rinnovarsi, mi viene da dire che la differenza sta nel linguaggio calcistico, molto più dettagliato in Germania. Dobbiamo cercare di superare questo grande limite, o ci bloccherà sempre verso quell'evoluzione che ci deve riportare a quei livelli che il calcio italiano deve vivere".