tmw radio La corsa Scudetto secondo Bucchioni: "Inter favorita su Milan e Juventus"

vedi letture

Enzo Bucchioni, giornalista ed editorialista di TuttoMercatoWeb, ha parlato a TMW Radio indicando anche le sue personali quotazioni nella lotta Scudetto: "Credo sempre che sia l'Inter più avanti di tutte, può fare turnover senza risentirne. Cresce come autostima, per me è la favorita. Il Milan ha incontrato le difficoltà più grandi nell'ultimo periodo, andando avanti senza elementi importanti. Ha fatto tre acquisti, uno per reparto e ha completato la rosa. Il Milan è lì. E la Juve sta crescendo. Ma l'Inter rimane davanti".